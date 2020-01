Der frühere König Albert II. räumt im hohen Alter die Vaterschaft der Künstlerin Delphine Boëll ein. Fotos: dpa/Lebrun Waem/PHOTONEWS POOL

Brüssel. Wie der Anwalt von Belgiens früherem König Albert II. am Montag bekannt gab, klärt ein Test die seit Jahren in Frage gestellte Vaterschaft an der 51-jährigen Delphine Boël.