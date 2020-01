Los Angeles. Wer holt sich in diesem Jahr die begehrten Grammy Awards? Alle Informationen finden Sie hier im Liveticker ab 0 Uhr.

Die Sängerinnen Lizzo (31, "Truth Hurts") und Billie Eilish (18, "Bad Guy") gehen als Favoritinnen in die Verleihung der diesjährigen Grammy Awards. Beide sind bei der 62. Vergabe des bedeutendsten Musikpreises der Welt am Sonntagabend in Los Angeles (Beginn: 17 Uhr Ortszeit, MEZ 02.00 Uhr am Montag) in den vier wichtigsten Kategorien nominiert: "Song des Jahres", "Aufnahme des Jahres", "Album des Jahres" und "Bester neuer Künstler". Insgesamt kann Lizzo acht Preise gewinnen, Eilish sechs, genauso wie Lil Nas X (20, "Old Town Road"). In weiteren Kategorien sind unter anderem Ariana Grande, Beyoncé und Taylor Swift nominiert.



Weiterlesen: Das sind die Nominierten



Deutsche Gewinnchancen gibt es ebenfalls: Unter anderem könnte Techno-Musiker Apparat mit "LP5" für das beste Dance/Electronic Album ausgezeichnet werden, Komponist Hans Zimmer für die Musik zur Filmversion von "Der König der Löwen". Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden in mehr als 80 Kategorien über die Preisträger der von Alicia Keys moderierten Veranstaltung.



Alle Informationen, Entwicklungen, Preisträger und Preisträgerinnen verfolgen Sie im Liveticker: