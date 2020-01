Greenpeace: Aktion gegen Billigfleisch vor Osnabrücker Supermärkten am Samstag CC-Editor öffnen

Greenpeace-Aktivisten protestierten bereits während der Internationalen Grünen Woche gegen Billigfleisch. Foto: dpa/Christoph Soeder

Osnabrück. In 55 Städten protestieren Greenpeace-Aktivisten am Samstag vor Supermärkten gegen Billigfleisch – auch in Osnabrück.