Auch am Wochenende kein Winterwetter in Sicht

Milde Luft in Deutschland: Die Temperaturen klettern am Freitag mancherorts auf bis zu neun oder zehn Grad. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main. Das klassische Winterwetter ist auch zum kommenden Wochenende in Deutschland nicht in Sicht. „Bis Samstag bleibt es beim grauen Hochdruckwetter, hier und da kommt die Sonne durch“, sagte Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach.