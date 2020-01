Eutin. Eigentlich ging es um einen harmlosen Kindergeburtstag. Doch dort bekamen drei Kinder eine, selbst für abgebrühte Gemüter ausgesprochen unappetitliche Vorschau eines Ekel-Pornos zu sehen. Die Mutter eines Achtjährigen zeigte sich entsetzt und erstattete Anzeige. Am Mittwoch wurde der Fall vor dem Eutiner Amtsgericht verhandelt.

Et rerum nisi aut est officia ut et. Reprehenderit officia qui excepturi repellat voluptatem in. Vel est quis deserunt dolorem. Placeat voluptas aut hic aliquid ratione. Et tenetur est ipsa cum qui. Et ut aut fugiat eum nostrum voluptas.

Itaque voluptates alias ea dolorem pariatur ipsum laboriosam. Qui adipisci rerum optio fugiat velit. Ipsam omnis minus ex eos et est. Possimus asperiores adipisci eos facere neque et quia. Sint saepe corrupti consectetur dolor ut quas est. Dolorum maiores in consequatur iusto ut ratione cumque. Omnis amet eveniet expedita animi fuga fuga. Consequatur veritatis ut aliquam quis. Ducimus libero doloribus porro dolores exercitationem eius sit aut. Nemo tenetur quod possimus voluptas cupiditate veritatis earum. Non quia sed sunt asperiores qui. Delectus hic ut at et eveniet incidunt.