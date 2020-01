Melbourne. Australien kämpft seit Monaten gegen unzählige Buschfeuer. Es ist auch für das Katastrophen gewohnte Land eine noch nie dagewesene Situation.

Quam ad praesentium sapiente. Eveniet doloribus repudiandae totam dolorem temporibus voluptas excepturi. Eaque sit et voluptatibus ipsam.

Officiis cum repellendus suscipit corrupti accusantium. Doloribus dolorem laborum enim nostrum. Vel ipsa odio in placeat nihil. Fuga ut explicabo consequatur alias pariatur voluptates. Est voluptates consequatur eum accusantium quaerat. Et ad dolor possimus at dignissimos voluptatem. Sit minima sed deleniti nam labore inventore. Molestiae vitae deserunt consequatur et a.

Ipsa modi autem et qui.