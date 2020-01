Harvey Weinstein verlässt mit seiner Anwältin Donna Rotunno das Gerichtsgebäude. Foto: Richard Drew/AP/dpa

New York. Der einst so mächtige US-Filmmogul Weinstein steht seit zwei Wochen wegen Vergewaltigung vor Gericht. Nach der Auswahl der Geschworenen beginnt jetzt der inhaltliche Teil. Seine Anwältin will E-Mails präsentieren, die den 67-Jährigen entlasten sollen.