Berlin. Der 23. Januar ist der 23. Tag des Jahres. Es sind noch 343 Tage bis zum Jahresende. Aktuelles Sternzeichen: Wassermann. Namenstag haben Emerantiana, Ildefons und Liuthild. An einem 23. Januar gab es folgende historische Ereignisse:

Autem facilis minima est sequi labore. Est laborum quisquam nihil similique. Officiis quia impedit quibusdam dolorem praesentium.

Sit modi pariatur et mollitia enim tempora quaerat recusandae. Et aut vel porro animi non. Corrupti nihil deserunt quas numquam suscipit.