Hamburg. Der Schauspieler Lars Eidinger posiert auf einem Foto vor einem Obdachlosen-Nachtlager. In der Hand eine 550 Euro teure Tasche in Aldi-Optik.

Diese Werbung ging nach hinten los: Schauspieler Lars Eidinger hat gemeinsam mit dem Designer Philipp Bree eine Tasche entworfen, die sich am Design der Plastik-Einkaufstüte von Aldi Nord orientiert. Der stolze Preis für das auf 250 Stück limitierte Produkt: 550 Euro.

Doch für Kritik sorgt nicht das Modell und der Preis, sondern vor allem wie Eidinger seine Tragetasche bewirbt. Auf Fotos ist der 44-Jährige zu sehen, wie er vor Obdachlosen posiert, die in Schlafsäcken auf dem Boden liegen. Ob es sich hierbei um eine Inszenierung oder eine tatsächliche Schlafstätte handelt, ist nicht klar.

"Extrem abgehoben"

"Von mir aus kann der Eidinger ja seine total ironische Ledertüte an irgendwelche Fashionvictims verticken, aber Obdachlose dafür als Kulisse zu missbrauchen, dafür muss man schon extrem abgehoben [...] sein", schreibt Twitter-Nutzer Lila.

Die Empörung über die Art der Inszenierung ist groß: " Naaa, wie viele von euch hatten im Abi auch ne super Mottwoche, z.B. "Penner und Hartz 4"?? Ich schäme mich jedenfalls immer noch dafür", schreibt Lisa Frerichs.

Der Nutzer "electroheinz" zieht das Fazit "unfassbar geschmacklos".

Was sagt Lars Eidinger

In einem Interview mit "Iconist", dem Lifestyle-Magazin der "Welt am Sonntag" sagte Lars Eidinger über die Kampagne: "Da steckt keine Gesellschaftskritik hinter. Einmal stehe ich vor so einem Schlaflager, was natürlich ein bisschen kritisch ist. Aber es ist ja ein Teil unserer Welt, der nur in vielen Bereichen ausgeblendet wird. Ich möchte ihn zeigen, aber nicht bewerten. Ich erhebe mich nicht darüber."