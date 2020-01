„drogen“ steht über der Löwen-Apotheke am Viktualienmarkt in München - gemeint sind Arzneimittel. Foto: Tabea Huser/dpa

München. Eine Münchner Apotheke will einen aus Sicht vieler Kunden verwirrenden Schriftzug an ihrer Fassade ändern. „drogen“ steht über der Löwen-Apotheke am Viktualienmarkt - neben „homöopathie“.