Pommes statt Gemüse: Trump-Regierung will Vorgaben für Schulessen lockern CC-Editor öffnen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Schüler künftig von einem Speiseplan auswählen lassen. Foto: imago images/ZUMA Press

Washington. Die frühere First Lady Michelle Obama hatte durchgesetzt, dass das Essen an Schulen mittlerweile gesünder ist. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Vorschriften jetzt lockern.