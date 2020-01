Der kleine Junge wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist stabil. Foto: dpa/Nicolas Armer/

Rüsselheim. In Rüsselheim am Main in Hessen haben Spaziergänger ein nur wenige Stunden altes Baby in einem Gebüsch entdeckt. Die Hilfe kam gerade noch rechtzeitig, sonst wäre der kleine Junge wohl erfroren. Die Polizei sucht vergeblich nach den Eltern.