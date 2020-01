Ein Screenshot einer Login-Seite der Kinderpornografie-Plattform „Elysium“. Foto: Arne Dedert/dpa

Berlin. In Internetforen kursieren grausame Videos missbrauchter Kinder. Erwachsene Männer sprechen in Chaträumen kleine Mädchen an. Bisher hat die Polizei kaum Chancen, an die Täter ranzukommen. Das soll sich durch eine Reform ändern.