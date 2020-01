Hamburg/Berlin. Auf seine Bewerbung um ein Praktikum bei einem Architekturbüro in Berlin bekam ein junger Mann eine E-Mail, die eigentlich nicht an ihn gerichtet war.

Der Fall eines jungen Mannes mit einem arabischen Nachnamen aus Berlin sorgt derzeit für Aufregung. Der Grund: Er erhielt eine Mail mit diskriminierendem Inhalt.



Absage auf Facebook veröffentlicht

Der Mann soll sich bei einem Berliner Architekturbüro um ein Praktikum beworben haben. Als Antwort auf seine E-Mail enthielt er ein Schreiben, das die Büroleiterin offenbar intern weiterleiten sollte. "Das schlimmste Ablehnungsschreiben, das man nur bekommen kann", schreibt Yaseen Gabr auf Facebook und veröffentlicht einen Screenshot der Mail um den Vorfall öffentlich zu machen. In der heißt es wortwörtlich: "bitte keine Araber".

Der Beitrag wurde mittlerweile fast 200 Mal geteilt und verbreitet sich immer weiter in den sozialen Netzwerken. Unter anderem reagierte die türkischstämmige Autorin Bahar Aslan empört und schrieb auf Twitter: "Wir, die hier geboren und aufgewachsen sind, bekommen immer wieder zu spüren dass wir nicht dazugehören. Wir werden auf unsere vermeintliche Herkunft reduziert und müssen unsere Zugehörigkeit, die ja selbstverständlich ist, stets unter Beweis stellen."

Auch ZDF-Moderatorin Dunja Hayali reagierte mit den Worten: "Ich wünschte, ich hätte ein Architektenbüro!"

Berliner Büro beteuert Missverständnis

Das Architekturbüro, dass sich auf seiner Website weltoffen und international präsentiert, hat mittlerweile eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie versucht klarzustellen, dass es sich um ein Missverständnis handelt. So sei die Bewerbung des Mannes versehentlich einer aktuellen Stellenanzeige für Projekte in China zugeordnet worden. Für diese Stelle seien jedoch explizit chinesische Sprachkenntnisse erforderlich sowie Projekterfahrung in China. "Mit einem verkürzten Kommentar" sei die Bewerbung daher an das Sekretariat zurückgeschickt worden, wie der Tagesspiegel berichtet.

Verantwortliche aus dem Büro sollen bereits mit dem Bewerber telefoniert haben, der demnach eine Entschuldigung akzeptiert habe. Ein persönliches Bewerbungsgespräch solle außerdem noch folgen.

Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz darf niemand im Job oder bei Alltagsgeschäften – etwa beim Einkaufen, Ausgehen oder der Wohnungssuche – wegen Alter, Behinderung, ethinischer Herkunft, Religion und Weltanschauung, Geschlecht oder sexueller Identität diskriminiert werden.