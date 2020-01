Bad Hersfeld. Zu Jahresbeginn hat Ex-"Klimbim"-Star Ingrid Steeger einen Herzstillstand erlitten und war laut eigenen Angaben "fast tot".

Sorge um Ingrid Steeger: Der Star aus der 70er-Jahre-Kultserie "Klimbim" hat nach eigenen Worten zu Jahresbeginn einen Herzstillstand erlitten. Sie liegt demnach nun auf der Intensivstation einer Klinik im hessischen Bad Hersfeld. "Es war knapp. Ich war fast tot", sagte Steeger der "Bild"-Zeitung. Am Neujahrstag sei sie bei einem Spaziergang mit ihrem guten Freund Guido zusammengebrochen und habe das Bewusstsein verloren.



Defibrillator eingesetzt

Dem Sender RTL sagte die 72-Jährige am Mittwoch: "Ich hatte einen Herzstillstand. Zwei Minuten." Der Freund habe sie daraufhin reanimiert. "Ich hatte großes Glück", schilderte Steeger im "Bild"-Interview. "In der Klinik haben sie mich jetzt total auf den Kopf gestellt. Und herausgefunden, dass ich es am Herzen hab." Auch andere Medien berichteten. Aus dem Umfeld von Steeger war zunächst keine Bestätigung zu erhalten.



"Ich wurde gestern operiert. Mir wurde ein Defibrillator eingesetzt", sagte Steeger zu RTL. "Ich muss mich noch schonen. Darf nicht laufen. Aber ich bin froh, dass ich nun weiß, warum mir immer so schwindelig war." Ihr Hund Eliza Doolittle sei bei ihrem Freund Guido in Pflege. "Er hat auch zwei Katzen, mit denen sich Eliza super versteht."

Durch "Klimbim" wurde sie berühmt

Die Comedyserie "Klimbim" machte die "Ulknudel" Ingrid Steeger Mitte der 70er Jahre zu einem der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Für ihre frivole Rolle als freche Tochter Gaby der chaotischen "Klimbim"-Familie erhielt sie den renommierten Adolf-Grimme-Preis. In vielen TV-Filmen hatte Steeger Gastauftritte, etwa in den Krimireihen "Der Kommissar" und "Derrick". Mit Iris Berben spielte sie in der Serie "Zwei himmlische Töchter". Sie war dann in den 1990ern etwa im Vierteiler "Der große Bellheim" zu sehen. Seit einigen Jahren ist es bis auf einige Theaterrollen stiller um sie geworden.