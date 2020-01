Razzien in mehreren Bundesländern wegen "staatsgefährdender Gewalttat" CC-Editor öffnen

In mehreren Bundesländern gab es am Dienstag eine Razzia. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin. Ein kurzer Tweet der Generalstaatsanwaltschaft am Morgen lässt aufhorchen: Derzeit gibt es in mehreren Bundesländern Razzien wegen einer möglichen schweren "staatsgefährdenden Gewalttat". Was steckt dahinter?