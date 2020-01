. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) ermittelt nach Medienberichten über ein verwahrlostes Mädchen, das den Behörden im Dezember aufgefallen war. Es soll zwei Jahre lang völlig auf sich allein gestellt gelebt haben.

Frankfurt (Oder). Nach einem Medienbericht über ein fünfjähriges angeblich extrem verwahrlostes Mädchen prüft die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) den Fall. „Wir haben aufgrund der Presseberichterstattung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte ein Sprecher.

Die „Märkische Oderzeitung“ hatte am Samstag berichtet, das Mädchen solle mindestens zwei Jahre völlig auf sich allein gestellt gewesen sein und habe jahrelang kein Tageslicht gesehen. In der Weihnachtszeit sei es dem Landkreis Barnim zufolge unter Mitwirkung des Jugendamts in eine Klinik eingeliefert worden. „Bild“-Zeitung und „B.Z.“ berichteten über das Ermittlungsverfahren.