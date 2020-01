Frühlingshaftes Wetter im bayerischen Ruderatshofen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Offenbach. Regen an der Küste, Sturmböen in den Mittelgebirgen, Sonne an den Alpen: Das Wetter in Deutschland gibt sich in den nächsten Tagen vielfältig - nur winterlich ist es nicht.