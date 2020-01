Saint-Barthélemy. Nicht in einem Film, sondern im wahren Leben scheint Schauspieler Leonardo DiCaprio zum Lebensretter geworden zu sein.

Als Schauspieler schlüpft Leonardo DiCaprio ständig in die diverse Rollen. Im wahren Leben soll der 45-Jährige jetzt zum Lebensretter geworden sein. Wie das US-Magazin "People" berichtet, holte der Hollywoodstar während seines Jachturlaubs in der Karibik einen Mann aus dem Wasser, der betrunken von einem anderen Schiff gefallen war.

Mann war elf Stunden im Wasser

Die Zeitschrift bezieht sich auf eine anonyme Quelle, wonach DiCaprio einen Tag vor Silvester in Begleitung seiner Freundin Camilia Morrone und weiteren Freunden in der Nähe von St. Barths umherschipperte und plötzlich von dem Notruf hörte. Gemeinsam soll sich die Gruppe an der Suche beteiligt und den jungen Mann tatsächlich gefunden haben, der bereits elf Stunden lang im offenen Meer trieb. Wohl gerade noch rechtzeitig, denn bereits eine Stunde später ging die Sonne unter und ein heftiger Sturm zog auf.

Eine Woche später besuchte DiCaprio die Golden Globes, wo er für seine Rolle in "Once Upon a Time in Hollywood" nominiert war. Jedoch ging der Schauspieler leer aus, während Kollege Brad Pitt als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde.