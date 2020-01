Der Ort des Unfalls auf der Strecke zwischen Lima und Arequipa. Foto: Bomberos de Nasca/dpa

Lima. Der Bus rast in der Nacht auf der 1000 Kilometer langen Strecke von Lima nach Arequipa. Auf halbem Weg stößt er in einer Kurve auf Fahrzeuge am Straßenrand. Viele Passagiere kommen um, unter ihnen zwei junge Deutsche.