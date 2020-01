Miley Cyrus macht es spannend. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

New York. Die Sängerin ist immer für Überraschungen gut. Neue Haarfrisuren gehören dazu. Was ihre Fans aber am meisten freuen wird: Passend zu ihrem neuen „Vokuhila“-Haarschnitt (vorne kurz, hinten lang) kündigt sie für 2020 neue Musik an.