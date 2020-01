Hamburg/Helsinki. Erst im Dezember wurde Sanna Marin mit 34 Jahren zur jüngsten Regierungschefin der Welt. Jetzt macht Finnlands Ministerpräsidentin mit einer Forderung Schlagzeilen, die viele freuen dürfte.

Weniger Arbeit, mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys. Regierungschefin Sanna Marin macht sich in Finnland für eine Vier-Tage-Woche und einen sechsstündigen Arbeitstag stark. Die 34-Jährige, die erst im Dezember zur Ministerpräsientin gewählt wurde, fordert gemeinsam mit ihrer Koalition einen Testlauf für eine verkürzte Arbeitswoche, wie die Zeitung "New Europe" berichtet.

"Die Menschen haben es verdient"

"Ich glaube, die Menschen haben es verdient, mehr Zeit mit ihren Familien, Angehörigen, Hobbys und anderen Aspekten des Lebens wie der Kultur zu verbringen. Dies könnte der nächste Schritt für uns im Berufsleben sein", sagt Marin, die selbst Mutter einer kleinen Tochter ist. Wie die "Daily Mail" schreibt, soll der Vorschlag von der 32-jährigen Bildungsministerin Li Andersson, Chefin der Linksbündnis-Partei, begeistert aufgenommen worden sein.

Arbeitsbeginn selbst festlegen

Derzeit gibt es in Finnland – wie auch in Deutschland – eine fünftägige Arbeitskultur mit acht Arbeitsstunden pro Tag. Doch das skandinavische Land experimentiert schon länger mit flexibleren Arbeitszeiten. So steht den Arbeitnehmern ein Drei-Stunden-Fenster zur Verfügung, in dem sie ihren Arbeitsbeginn selbst festlegen können.

Sanna Marin setzt sich schon länger für eine modernere Arbeitswelt ein. Die linke Solzialdemokratin wurde in einer Regenbogenfamilie mit zwei Müttern groß. Auf ihrem Instagram-Account gewährt Marin, die sich außerdem vermehrt für Gleichberechtigung einsetzen will, auch private Einblicke in ihr Familienleben.



Kommt das Recht auf Homeoffice?

Auch in Deutschland sollen neue Arbeitsmodelle erprobt werden. Das Ressort von Bundesarbeitsminister Minister Hubertus Heil (SPD) erwägt auch einen gesetzlichen Anspruch auf mobile Arbeit, etwa für Homeoffice.

