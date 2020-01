Beamte der Spurensicherung betreten das Haus in Langerwehe bei Düren, in dem die drei Leichen gefunden worden waren. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Langerwehe/Aachen. Der Fall gab zunächst Rätsel auf: Am Samstag wurden in der Nähe von Düren drei tote Menschen in einem Haus gefunden. Die Obduktion am Sonntag brachte der Staatsanwaltschaft Klarheit.