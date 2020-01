Mary von Dänemark zeigt ihr Mitgefühl für die Opfer der Brände in Australien. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Stockholm. Die dänische Kronprinzessin kam in Australien zur Welt. In einem Brief an Australiens Premierminister Scott Morrison drückt sie ihr Gedanken zu den verheerenden Buschbränden aus.