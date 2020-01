Kampf gegen die Flammen: Ein Mitarbeiter der Forest Corporation in der Nähe von Moruya. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

Canberra. Die verheerenden Feuer in Australien treiben Tausende Menschen in die Flucht. Der in der Kritik stehende Premierminister Morrison will jetzt Reservisten der Streitkräfte mobilisieren.