Lawine donnert auf Skipiste in der Schweiz MEC öffnen

Ein Schild weist auf Lawinengefahr hin. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Andermatt. In der Schweiz im Kanton Uri geht am zweiten Weihnachtstag eine gewaltige Lawine auf einer Skipiste nieder. In den ersten Stunden nach dem Unglück ist vieles unklar.