Sturmtief zieht zu Weihnachten heran - Schnee in den Bergen

Sehr milde Temperaturen lassen einen Tag vor Heiligabend an der Ostsee keine wirklich winterliche Stimmung aufkommen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach. Wolken und Wind statt weiße Weihnacht: Von Ost nach West überquert Sturmtief „Cedric“ Deutschland und sorgt am 24. Dezember in den meisten Landesteilen für unbeständiges Wetter. Schnee bleibt den höheren Lagen überlassen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag voraussagte.