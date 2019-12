Atlanta. Tränen bei den Kindern, Überraschung bei den Eltern: Eine amerikanische Familie entdeckt in ihrem bereits geschmückten Weihnachtsbaum eine lebendige Eule. Eine aufwändige Rettungsaktion beginnt.

Engel, bunte Kugeln, Lichter oder auch Lametta – für den Schmuck am Weihnachtsbaum gibt es viele Möglichkeiten. Doch eine lebende Eule? Davon würden wohl nicht nur Tierschützer abraten.

Eine amerikanische Familie musste jedoch eine solche in ihrem Wohnzimmer entdecken. Sie hatten – wie es in den USA üblich ist – ihren Baum bereits kurz nach Thanksgiving Ende November gekauft und aufgestellt. Weil Katie McBride Newman, wie sie gegenüber "CCN" erzählt hat, ein großer Eulen-Fan ist, hatte sie den Baum mit kleinen Eulen geschmückt. Als ihre Tochter ihr voller Angst von Augen erzählte, die sie aus dem Baum beobachten würden, dachte die zweifache Mutter auch zuerst an diese Eulen-Nachbildungen.

Ist die Eule einmal eingezogen ...

Doch bei einem genauen Blick in den Weihnachtsbaum bekam auch Newman einen großen Schreck. "Oh Gott, da ist ja eine echte Eule", so ihre Reaktion laut "CNN". Zu diesem Zeitpunkt hatte ihre zehnjährige Tochter sich bereits unter Tränen in einem anderen Zimmer versteckt. Die Familie geht davon aus, dass der kleine Vogel bereits beim Kauf des Baumes in diesem saß, also fast zwei Wochen in ihrem Zuhause zu Gast war. Für diese Theorie spricht, dass der Vogel sehr abgemagert war.

Erste Versuche, die Eule zu vertreiben, schlugen fehl: Das über Nacht geöffnete Fenster ignorierte das Tier, es schien sich in dem Baum wohl zu fühlen. Erst eine Tierschützerin konnte die Eule mit Futter aus dem Weihnachtsbaum locken. Sie sperrte sie in einen Käfig, den die Familie mit geöffneter Tür über Nacht in den Garten stellte. Am nächsten Morgen war ihr ungebetener Weihnachtsgast verschwunden.