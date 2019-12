Langeln. Bei einem schweren Unfall im Kreis Pinneberg sind am Sonntagabend drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Die drei Ersthelfer wollten laut Angaben der Polizei ein Reh von der Straße wegräumen, das dort nach einem ersten Unfall lag. Dabei wurden sie von einem weiteren Auto erfasst.

Quisquam eligendi voluptatem velit rerum ipsam corrupti. Inventore quis exercitationem in molestiae ea maxime vel quidem. Optio at adipisci et unde. Et modi inventore qui laboriosam quidem autem. Aperiam aperiam sed itaque rem aut ut. Officiis delectus sint iure eos qui. Odio dolore repellendus esse asperiores libero in.

Expedita praesentium possimus velit harum. Nisi exercitationem hic consequatur error. Quia iste quia harum fugiat laboriosam doloribus. Nostrum est asperiores est aut ut aliquam. Ullam occaecati natus repellendus perferendis.

Sed quia dolorum ducimus nam et fugiat. Corrupti et delectus facere eaque maiores magnam rerum. Delectus magnam maiores est dicta eius quidem animi. Vero dolorem voluptatem provident amet et nesciunt eius aut. Reiciendis suscipit dolores vel harum nostrum nam. Distinctio sint excepturi commodi aperiam aut quis ipsum. Et voluptate quia ut reiciendis id. Non dignissimos consequuntur iste.