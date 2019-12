Nahe Zell am See in Österreich ist ein Kleinflugzeug mit einer deutschen Familie an Bord verunglückt. Landkarte: OpenStreetMap contributors, Datawrapper

Fusch an der Glocknerstraße. Bei schlechtem Wetter ist am Samstag ein Kleinflugzeug in Österreich abgestürzt. Mit an Bord waren auch zwei Kinder.