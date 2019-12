So wenige Verkehrstote wie nie zuvor in Deutschland CC-Editor öffnen

Hier kam jede Hilfe zu spät: Der Fahrer dieses Wagens war auf der A3 auf einen stehenden Lastwagen aufgefahren und noch am Unfallort gestorben. Foto: dpa/Gilgenheimb/Wiesbaden112.de

Bergisch Gladbach. In diesem Jahr hat es nach einer Schätzung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) so wenige Verkehrstote gegeben wie noch nie in Deutschland.