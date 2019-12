Dem Ex-Feuerwehrmann werden im Gerichtssaal in Gera die Handfesseln abgenommen. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Gera. Rund ein Jahr hat ein Serienbrandstifter die Feuerwehr in Großenstein bei Gera in Atem gehalten. Was die Helfer da noch nicht wussten: Der Feuerteufel stammte aus ihren eigenen Reihen und half sogar beim Löschen. Nun hat das Landgericht Gera den jungen Mann verurteilt.