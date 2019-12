Symbolfoto: Sebastian Gollnow/dpa

Offenbach. Statt weißer Flocken kommt am dritten Advent viel Regen vom Himmel: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, ziehen atlantische Tiefausläufer über Deutschland hinweg und sorgen für wechselhaftes, teils windiges Wetter.