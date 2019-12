View this post on Instagram

It‘s a ... GIRL 💖 💓🎉🎀🧸🎊🌸😍 Wir freuen uns riesig, euch mitzuteilen, dass wir eine kleine Prinzessin erwarten 👑 Schaut unbedingt mein neues Video an, wenn ihr Lust auf noch mehr Infos habt! Bei @julienco_ haben wir übrigens einen soooo süßen Baby-Haul gedreht, das dürft ihr auch auf keinen Fall verpassen 🙊 Übrigens: Ich verlose unter allen Likern dieses Bildes einen brandneuen Apple MacBook Air 💻!!! Der Gewinner wird in einer Woche hier bekannt gegeben :) Viel Glück 🍀

