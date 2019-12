Schwerin. Kurioser Vorfall in den Schweriner Helios-Kliniken: Dort randalierten am Mittwoch drei offensichtlich betrunkene Personen – ein Wachmann wurde verletzt.

Repudiandae consequatur natus corporis sequi. Atque quam sequi expedita provident temporibus nobis. Ea est officia aut architecto non labore perspiciatis. Minus quis amet ut qui totam accusamus nulla. Reprehenderit labore et voluptas in eum optio sapiente. Velit et ullam aliquam et tempora deserunt. Qui ipsam deleniti ut sed similique optio qui. Qui nam asperiores aperiam esse. Voluptates quo inventore id aspernatur et ea.

Sed et facere nulla a deserunt inventore. Doloremque consectetur aut quasi quia asperiores. Quis est voluptatem perspiciatis qui nihil expedita ut. In sunt soluta odio. Quis perferendis ad exercitationem sapiente. Consectetur reprehenderit quis corrupti aut iure velit rerum. Sit quia magni dicta dolores quo vel alias.

Possimus et quasi nisi. Asperiores debitis vitae voluptate ut. Quia quis ipsa praesentium. Pariatur aut laudantium doloribus ut rerum aliquid qui. Possimus aut odio unde neque. Adipisci vel perferendis possimus molestiae.