Baltimore. Ein US-Immobilienunternehmen hat seinen Angestellten mit einem besonders üppigen Weihnachtsgeld eine besondere Überraschung gemacht. Ein Video zeigt die emotionalen Reaktionen der Mitarbeiter.

Viele Firmen nutzen Weihnachtsfeiern, um sich mit einem gemeinsamen Fest bei den Angestellten für die geleistete Arbeit zu bedanken. Edward St. John, Firmengründer des US-Immobilienunternehmen St. John Properties in Baltimore, reichte das alleine aber nicht. (Weiterlesen: Weihnachtsfeier-Knigge – So verhalten Sie sich richtig)

In seiner Ansprache an die Belegschaft ließ er die Katze aus dem Sack: Die 198 Angestellten würden in diesem Jahr einen Bonus von insgesamt zehn Millionen Dollar bekommen – durchschnittlich rund 50.000 Dollar (umgerechnet: 45.000 Euro). Als die Frauen und Männer die roten Umschläge mit ihren Bonussummen öffneten, brachen einige in Tränen aus.

Der spendable Firmengründer belohnte auch die Treue: Welchen Betrag die Angestellten in ihrem roten Umschlag sahen, hing laut US-Medien von der Dauer der Firmenzugehörigkeit ab. Dadurch soll die Spanne zwischen 100 Dollar und 250.000 Dollar liegen. Firmengründer St. John sagte: "Ich steuere das Boot – aber diese Menschen sorgen dafür, dass es überhaupt fährt. Ohne das Team sind wir nichts."



Zum Vergleich: In Deutschland bekommen 87 Prozent der Tarifbeschäftigten Weihnachtsgeld – im Schnitt rund 2600 Euro. In vielen anderen Branchen bekommen Angestellte dagegen kein Extrageld.