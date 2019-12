New York. Das US-Magazin "Time" hat die Klimaaktivistin Greta Thunberg zur Person des Jahres gekürt. Drei Jahre nach Donald Trump.

Mit nur 16 Jahren ist Greta Thunberg vom Magazin "Time" zur Person des Jahres gekürt worden. Das Magazin begründete die Entscheidung am Mittwoch so: "Greta Thunberg ist die überzeugendste Stimme zur wichtigsten Angelegenheit unseres Planeten geworden." Die Jugendliche, die einst einsam vor dem Parlament in Stockholm protestiert habe, sei innerhalb von etwas mehr als einem Jahr zur Anführerin einer weltweiten Jugendbewegung geworden.

Was mit einem empörten Teenager und einem plötzlichen Ausbruch der Rebellion begonnen habe, sei zu einem der unwahrscheinlichsten und schnellsten Aufstiege zu globalem Einfluss der Weltgeschichte geworden, so "Time".

Die schwedische Klimaaktivistin folgt auf "Die Wächter und den Krieg um die Wahrheit". Im vergangenen Jahr waren Journalisten, die für ihre Arbeit angeklagt, eingesperrt oder ermordet wurden, ausgezeichnet worden.

Die "Time"-Redaktion würdigt seit 1927 die einflussreichsten Persönlichkeiten des Weltgeschehens. In der Vergangenheit gehörten unter anderem Kanzlerin Angela Merkel, Ex-US-Präsident Barack Obama, Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela sowie Adolf Hitler und Josef Stalin.