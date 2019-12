Leipzig. Meine Frau hat mir das Leben gerettet: "In aller Freundschaft"-TV-Arzt Julian Weigend spricht über eine Nahtoderfahrung.

In der ARD-Serie "In aller Freundschaft" rettet Julian Weigend als Chefarzt Kai Hoffmann die Leben seiner Patienten – im wahren Leben stand er selbst schon kurz vor dem Tod. Der 48-jährige Österreicher hatte 2016 nach eigenen Angaben eine Nahtoderfahrung. "Grund war eine Herzmuskelentzündung. Die kam, weil ich eine Erkältung nicht auskuriert hatte", sagte der Schauspieler in einem "Bild"-Interview (Dienstag).



Als ob Pferde mit ihren Hufen gegen den Brustkorb schlügen

Es habe sich so angefühlt, als ob Pferde mit ihren Hufen gegen seinen Brustkorb schlügen, berichtete Weigand. "Ich dachte: Ich bin doch noch kein Herzinfarkt-Kandidat! Ich treibe Sport, lebe gesund. Dann war ich weg." Weigend wurde bewusstlos. "Da war [...] ein unglaubliches schönes Gefühl von Nachhausekommen, Frieden und Liebe", sagte der TV-Arzt. Geistesgegenwärtig machte seine Ehefrau Maya Forster eine Herzdruckmassage, brachte ihn in die stabile Seitenlage und alarmierte den Notarzt. Nach einer Woche auf der Intensivstation ging es Weigand demnach wieder besser. "Ich war nicht achtsam genug mir gegenüber."

