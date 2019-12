Es sei bei dem Einsatz am Dienstagmorgen niemand festgenommen worden, weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. (Symbolbild) Foto: Olaf Wagner/imago-images

Mönchengladbach. Es gehe bei dem Einsatz um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, genauer in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), sagte eine Polizeisprecherin.