Extrem-Tourismus: Nur für den Kick

Osnabrück. Verstörend sind die Bilder, die eine lange Schlange von Bergsteigern auf dem Gipfel des Mount Everest zeigen. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Damit sind die Bilder auch Ausdruck des Größenwahns, dem immer mehr Touristen auf der Jagd nach Superlativen erliegen. Ein Kommentar.

Als der neuseeländische Imker Edmund Hillary zusammen mit dem nepalesischen Sherpa Tenzing Norgay 1953 zum ersten Mal den höchsten Berg der Erde bestiegen hatte, war das eine Sensation. Ebenso, als Reinhold Messner und Peter Habeler 1978 den Mount Everest erstmals ohne künstlichen Sauerstoff meisterten.

Im Mai dieses Jahres kursierte dann das verstörende Bild vom Dach der Welt, auf dem Bergsteiger am Gipfel und damit in der Todeszone dichtgedrängt Schlange stehen wie in der Mensa. Bei diesem Anblick wurde jedem klar, dass der Mensch den Respekt vor dem höchsten Berg verloren hat. Und auch den Respekt vor den eigenen Grenzen, wie die ständig steigende Zahl der Toten am Everest zeigt.

Das arme Nepal braucht die reichen Touristen, die ihre Lust an der Gefahr ungehemmt ausleben. Genau wie arme afrikanische Regionen, in denen gegen Geld Jagd auf Großwild gemacht wird. Oder wie arme Länder Osteuropas, in denen Menschen gegen Bezahlung auf Motocross-Motorrädern durch unberührte Wälder heizen dürfen. Die Liste ließe sich fortsetzen, leider.

Dringend fortgesetzt und verstärkt werden sollte aber die Debatte darüber, ob reiche Menschen in ihrer Freizeit wirklich alles dürfen, was ihnen den ultimativen Kick verschafft. Oder ob es nicht doch strengere Regeln braucht, wenn es an Moral fehlt.