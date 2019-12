Die deutschen Landwirte sind wegen der Afrikanischen Schweinepest in höchster Alarmbereitschaft. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Warschau. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich in Polen weiter aus. Drei Wochen nach einem Ausbruch in der polnischen Woiwodschaft Lebus wurde am Donnerstag erstmals in der Woiwodschaft Großpolen der Erreger bei einem verendeten Wildschwein festgestellt.