Der Baum leuchtet: New York startet in die Weihnachtssaison

Ein Traum aus Licht: der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center. Foto: Benno Schwinghammer/dpa

New York. Wenn das Rockefeller Center in allen Farben erstrahlt, dann läuft der Countdown für Weihnachten. 23 Meter ist die Fichte dieses Jahr hoch. Und es ist auch schon klar, was nach ihrem großen Auftritt passiert.