Berlin. Im Juni strahlte Jenny Elvers noch an der Seite ihres neuen Freundes. Jetzt aber ist alles vorbei.

Schauspielerin Jenny Elvers (47, „Frauenherzen“) ist nicht mehr mit dem Hamburger Männer-Model Simon Lorinser (35) zusammen. Sie sagte der „Bild“-Zeitung: „Ja, wir sind getrennt. Er war eine Sommerliebe. Jetzt ist Winter.“

Elvers fügte hinzu: „Ich lasse nur schwer Nähe zu. Wenn mir jemand zu nahe kommt, gehe ich auf Abstand.“ Das Paar hatte sich im Juni erstmals zusammen bei einem PR-Event in Berlin gezeigt.

Elvers war früher mit Schauspieler Heiner Lauterbach und Ex-Big-Brother-Star Alex Jolig, dem Vater ihres 18-jährigen Sohnes Paul, zusammen. Es folgte die Ehe mit ihrem Manager Goetz Elbertzhagen, die Scheidung und die Verlobung mit dem Unternehmer Steffen von der Beeck. 2017 trennte sich das Paar offiziell.

Am Freitag wird die Schauspielerin mit Eislauf-Partner Jamal Othman (33) in der vierten Sat.1-Live-Show von „Dancing on Ice“ zu sehen sein.