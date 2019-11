Brunsbüttel. In Brunsbüttel ist die Abi-Zeitung des Jahrgangs 2019 ein Fall für den Staatsschutz – weil darin eine Sammlung menschenverachtender und fremdenfeindlicher Zitate erschienen ist. „Wir haben ein Vorprüfungsverfahren eingeleitet“, bestätigte am Mittwoch Carsten Ohlrogge, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Itzehoe. Grund sind mehrere Anzeigen. Die Behörde prüft nun, ob der Straftatbestand der Volksverhetzung vorliegt.

