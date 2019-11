Berlin. Die US-Sängerin Camila Cabello war bei den Teen Hero Awards im Kensington-Palast zu Gast. Kurz vor einem Treffen mit Herzogin Kate und Prinz William ließ sie sich auf eine Mutprobe ein, wie sie jetzt im Radio gesteht.

Die US-Sängerin Camila Cabello („Havanna“) hat den Diebstahl eines Bleistiftes im Londoner Kensington-Palast gebeichtet.

„Tut mir leid, William, tut mir leid, Kate“, entschuldigte sich die 22-Jährige im Interview mit dem „BBC Radio 1“-Moderator Greg James am Dienstag. Sie habe die Nacht zuvor nicht schlafen können. Der Kensington-Palast reagierte nach dem Geständnis prompt.

Cabello und James waren Ende Oktober für eine Ehrung der Gewinner des Teen Hero Awards im Kensington Palast. Die beiden seien kurz davor gewesen, Prinz William und Herzogin Kate zu treffen, als James die Musikerin zu der Tat überredete: „Und ich sagte zu dir: Klau was! Klau diesen Stift!“, berichtete er. Cabello fragte, ob dies eine Mutprobe sei. Da habe sie sich herausgefordert gefühlt. „Ich hab es also getan“, sagte Cabello.

Greg James habe den Diebstahl gleich an einen Palastangestellten gepetzt. „Sie hat einen Bleistift geklaut!“, berichtete Cabello. Sie habe den Stift daraufhin in das Portemonnaie ihrer Mutter gesteckt. Ihre Mutter war laut Cabello damit so gar nicht einverstanden: „Wir müssen ihn zurückgeben. Und ich sagte: Das geht nicht. Das ist eine Mutprobe. Ich muss den Stift mitnehmen“, berichtete die Musikerin.

Ihre Beute habe sie immer noch, berichtete Cabello. Unter den BBC-Tweet mit dem Video-Geständnis postete der Kensington-Palast ein Augen-Emoji - wohl um zu zeigen, dass sie dort ganz genau von dem Diebstahl wussten.