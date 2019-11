Eisenach. 15.000 Euro Schaden hat ein tierischer Einbrecher in einem Supermarkt in Thüringen verursacht.

Nach einem Einbruchsalarm in einem Thüringer Supermarkt haben Polizeibeamte ein Wildschwein als "Täter" gestellt. Sonntagmorgen wurden die Beamten zu einem Einkaufsmarkt in Hötzelsroda gerufen, wo sämtliche Schiebetüren beschädigt waren, wie die Polizei in Eisenach mitteilte. Im Geschäft trafen sie dann auf den vermeintlichen Einbrecher – ein ausgewachsenes Wildschwein.

Schiebetüren eingerannt

Das Schwein hatte offenkundig die Schiebetüren des Supermarkts eingerannt und irrte darin umher. Gemeinsam mit dem Jagdpächter und einem Veterinäramtsarzt konnten die Polizeibeamten das Wildschein wieder aus dem Einkaufsmarkt bugsieren. Es hinterließ einen Schaden von etwa 15.000 Euro.