Berlin. Wotan Wilke Möhring kann auf virtuelle Welten prima verzichten. Ganz ohne digitale Helfershelfer geht es aber dennoch nicht.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring (52) kommt ohne Computer aus. Das sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er erledige stattdessen alles auf dem Handy. „Aber wenn ich zum Beispiel mit anderen zusammen bin, dann muss ich nicht telefonieren. Oder es gibt Regeln - wie beim Essen das Handy beiseite zu legen.“

Er sei froh, dass die digitale Revolution erst später kam und er „echt“ aufgewachsen sei, so Möhring. „Wir leben in der realen Welt. Das Virtuelle ist nicht wir. Ich habe drei Kinder. Diese reale Welt ist einfach wertvoller für uns. Wenn du den Kindern die Welt da draußen anbietest, mit Feuer machen und so, dann ist das andere für sie komplett uninteressant.“

Möhring („Tatort“) spielt die Hauptrolle im ZDF-Zweiteiler „West of Liberty“, der am 24. und 25. November läuft.