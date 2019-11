Atlanta. Nach einem Konzert zeigt sich US-Superstar Ariana Grande an der Seite von US-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders. Sie verehre ihn, lässt sie ihre Fans auf Instagram und Twitter wissen.

Die US-Sängerin Ariana Grande (26) hat sich offiziell für den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Bernard „Bernie“ Sanders (78) eingesetzt.

Auf Instagram und Twitter postete sie am Mittwoch (Ortszeit) Fotos mit ihm und schrieb: „Mein Mann. Ich danke Ihnen, Senator Sanders, dass Sie zu meiner Show gekommen sind!“ Sie danke ihm für alles, wofür er stehe. Sie und die Organisation „Head Count“ würden alles dafür tun, ihn stolz zu machen. „Wir verehren Sie“, beteuerte Grande.

Sanders antwortete auf Instagram mit den gleichen Fotos und schrieb dazu, er danke ihr dafür, nicht nur eine wundervolle Entertainerin zu sein, sondern auch eine Befürworterin der sozialen Gerechtigkeit. Es sei toll gewesen, sie in Atlanta zu treffen.

Grande hatte am Mittwochabend in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia ein Konzert gegeben. Seit Monaten ist sie auf Welttournee, musste allerdings am 17. November wegen gesundheitlicher Probleme einen Auftritt in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky absagen. Nun scheint es ihr wieder gut zu gehen. Bis Mitte Dezember hat die Sängerin mehr als ein Dutzend Konzerte geplant, darunter in Florida, Texas und Kalifornien.