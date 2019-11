Hamburg/Atlanta. Über den Kauf des veganen "Impossible Whoppers" hat sich ein Amerikaner sehr geärgert, als er erfuhr, dass der fleischlose Patty offenbar auf dem ganz normalen Grill landet.

In den USA geht ein Mann juristisch gegen die Fast-Food-Kette Burger King vor. Der US-Amerikaner Philipp Williams hat eine Klage vor einem Gericht im Süden Floridas eingereicht, weil der vegane "Impossible Whopper" offenbar auf denselben Grills zubereitet wird, wie die Fleisch-Pattys.

Zubereitungsweise nicht klar kommuniziert

Laut der Nachrichtenagentur Reuters und dem US-Sender CBS ist Williams der Meinung, dass Burger King die Art der Zubereitung des veganen Burgers klarer kommunizieren müsse, denn die fleischlose Burger-Alternative sei "kontaminiert". Der Kläger, der den "Impossible Whopper" in einem Drive-In in Atlanta kaufte, hätte vom Verzehr abgesehen, wenn er vorab von der Zubereitungsweise gewusst hätte. Er habe einen "finanziellen Schaden in Höhe des Betrags, den er für den Kauf des "Impossible Whopper" ausgegeben habe, erlitten". Auch für alle anderen Käufer des Burgers verlangt er Schadensersatz.

Burger nicht für Veganer produziert

Williams wirft Burger King auch vor, das Produkt falsch zu bewerben, da es sich in Wirklichkeit nicht um eine vegane Variante handele. Das Fast-Food-Unternehmen beschreibt den "Impossible Whopper", der seit August in den Filialen verkauft wird, mit den Merkmalen "100% Whopper, 0 % Beef". In einem Zusatz steht, dass der pflanzliche Patty auf Wunsch auch ohne Grill zubereitet werden könne. Zudem enthalte der Burger Mayonnaise, die aus Eiern zubereitet wird. Williams soll seinen Burger laut CBS allerdings ohne Mayonnaise bestellt haben.

Laut Reuters hat die Firma "Impossible Foods", die hinter dem fleischlosen Burger steckt, den "Impossible Whopper" für Menschen herausgebracht, die weniger tierisches Eiweiß zu sich nehmen wollen – nicht aber explizit für Vegetarier und Veganer. Die Verkaufsleiterin von "Impossible Foods", Dana Worth, fügte im Interview hinzu: "Für Menschen, die streng vegan sind, gibt es ein Verfahren zur Zubereitung in Mikrowellen, nach dem sie in jedem Geschäft fragen können."



Eine Stellungnahme von Burger King gibt es bisher nicht, da man sich über laufende Rechtsstreitigkeiten nicht äußern wolle.