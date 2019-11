Hamburg. Auf Twitter erlaubte sich Dr. Oetker einen Scherz über Homöopathie – doch das kam nicht bei allen Nutzern gut an. Mittlerweile ist der Beitrag gelöscht.

Eigentlich wollte Dr. Oetker seine Follower auf Twitter zum Lachen bringen – jedoch hatten sie ihre Rechnung ohne Anhänger der Homöopathie gemacht. Im Netz entbrannte ein derartiger Shitstorm, dass das Social Media-Team den Eintrag mittlerweile wieder gelöscht hat.

Zum Thema: Heilen ohne Wirkstoff: Das süße Globuli-Versprechen



Doch was war passiert? In einem Tweet zeigte das Bielefelder Unternehmen ein Bild einer bis auf den Rand aufgegessenen Pizza und schrieb dazu: "Entdeckt jetzt unsere neue homöopathische Pizza. Extra sättigend, besonders teuer und mit köstlichen Spuren von Fischstäbchen." Am Ende war der Beitrag mit dem Hashtag #Homöopathie versehen, wie zahlreiche Beiträge von Nutzern zeigen, die den Tweet geteilt haben.

Homöopathische Arzneimittel stehen immer wieder in der Kritik, da es bisher keine wissenschaftlich verlässliche Nachweise darüber gibt, dass sie über den Placebo-Effekt hinaus wirken. In Deutschland ist Homöopathie Bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung. Allerdings erstatten viele Kassen Behandlungskosten auch aus Marketinggründen.

"Nicht unsere Absicht, jemanden zu verärgern"

Doch in den Kommentaren hagelte es Kritik von denjenigen, die an die Wirksamkeit von Globuli und Co. glauben. Teilweise drohten Nutzer in den sozialen Netzwerken sogar mit einem Boykott – schließlich knickte Dr. Oetker ein und löschte den Tweet. "Wir haben unseren #Homöopathie Tweet wieder gelöscht. Es war zu keiner Zeit unsere Absicht, jemanden zu verärgern. Bitte auch in Zukunft unsere Tweets mit einer gesunden Portion Humor verstehen."

Dabei gab es nicht nur Kritik an dem Posting – im Gegenteil. Viele sahen in dem Beitrag ihre eigene Meinung zum Thema Homöopathie wiedergegeben und lobten Dr. Oetker für den gelungenen Spaß.

Anzeige Anzeige

Nicht nur Kritik, auch viel Zuspruch für Tweet

So meint der Nutzer "Titan24": "Soll jeder glauben, was er will. Soll jeder schlucken, was er will. Soll aber auch jeder selbst bezahlen, was er glauben und schlucken will."



Viele finden es schade, dass das Unternehmen eingeknickt und den Beitrag wieder gelöscht hat. "Ach nöö. Nur wegen ein paar bekloppter Zuckerholiker den tollen Tweet löschen", heißt es in den Kommentaren. Oder: "Ihr seid jetzt nicht eingebrochen oder? Das war witzig und genial." Nutzer Oliver Bender erklärt sich den Rückzieher so: "Das Problem ist, dass man als Verkäufer aufs allgemeine Image achten muss, um die Verkaufszahlen nicht einknicken zu lassen. Letztlich kann man sich nicht positionieren, weil man im Zweifelsfall Käufer auf allen Seiten haben will."